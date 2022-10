Jörg Klingohr und sein alter Ego, Bauer Korl. Foto: Jule Knapp up-down up-down Krakow am See Gespräche über den ganz normalen gesellschaftlichen Wahnsinn Von Margitta True | 02.10.2022, 13:14 Uhr

Demokratiekonferenz in Krakow am See: Der Comedian Jörg Klingohr ist dazu am 4. Oktober zu Gast im Atrium.