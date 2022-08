So gut, wie auf diesem Archivfoto von einem Fischerfest vor einigen Jahren, soll es auf dem diesjährigen Fest auch wieder aussehen, wenn es nach den Veranstaltern geht. FOTO: Caroline Weißert/Archiv up-down up-down Bootskorso, Flohmarkt und Feuerwerk Das ist für das Fischerfest in Krakow am See geplant Von Toni Cebulla | 11.08.2022, 18:26 Uhr

Beim Fischerfest in Krakow am See steht so einiges auf dem Programm. Neben dem traditionellen Feuerwerk bildet ein bunter Bootskorso den Höhepunkt des Festes.