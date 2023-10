Auszeichnung für Verdienste Das ist der neue Ehrenbürger der Stadt Krakow am See Von Toni Cebulla | 11.10.2023, 18:02 Uhr Erich Blumenthal ist zum Ehrenbürger der Stadt Krakow am See ernannt worden. Foto: Kurt Höffgen up-down up-down

Krakow am See hat eine dritte Ehrenbürgerwürde vergeben. Was Erich Blumenthal als verdienten Bürger auszeichnet.