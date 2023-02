Das neue Grundsatzprogramm der von Friedrich Merz geführten CDU soll 2024 beschlossen werden. Archivfoto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Neues Grundsatzprogramm CDU-Parteichef Friedrich Merz kommt zur Regionalkonferenz nach MV Von dpa | 24.02.2023, 17:10 Uhr

Am 24. März will CDU-Parteichef Friedrich Merz in Dobbin-Linstow das geplante neue Grundsatzprogramm der Christdemokraten diskutieren. Begleitet wird er dabei von zwei weiteren Parteispitzen.