Die Besitzerin des Cafés in der Wassermühle Nebeltal, Sascha Silberstein, lädt die Gäste zum Saisonstart nach Ostern ein. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Café in der Scheune Wassermühle in Kuchelmiß startet mit bunter Speisekarte in die Saison Von Toni Cebulla | 07.04.2023, 18:05 Uhr

Bis in den Oktober hinein können Gäste das Café an der Wassermühle Nebeltal besuchen. Neben regionaler Kost gibt es auch besondere Veranstaltungen. Besitzerin Sascha Silberstein erzählt, was geplant ist.