Krakow am See Brücke am Nordischen Hof wieder eröffnet – standsicher, aber optisch ein Flop Von Toni Cebulla | 27.09.2023, 17:14 Uhr Die Brücke am Nordischen Hof springt den Krakowern sprichwörtlich ins Auge. Foto: Toni Cebulla

Die Brücke am Nordischen Hof in Krakow am See ist wieder offen. Die Krakower können nun wieder von der Innenstadt schnell zu den Geschäften an der L37 gelangen. Doch damit enden die Probleme nicht.