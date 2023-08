Gegen 5 Uhr ging am Montag in der Einsatzleitstelle der Polizei eine Meldung über den Brand eines größeren Gebäudes auf dem Gelände der Firma Agrarhof-Köper in Lalendorf ein. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort waren mehrere freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis bei Löscharbeiten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Da es sich der Polizei zufolge um ein etwa 150 Meter langes Mehrzweckgebäude handelt, das bereits in voller Ausdehnung brannte, führte die Feuerwehr Löschwasser heran. Die B104 wurde voll gesperrt und der Verkehr durch Lalendorf geführt. Aufgrund des noch laufenden Einsatzes kann die Polizei zur Ursache noch keine Angaben machen.