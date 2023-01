Für Annerose Wendt ist der Kulturverein ein Herzensprojekt, in das sie viel Arbeit steckt. Foto: Toni Cebulla up-down up-down Krakow am See Diese Veranstaltungen plant der Kulturverein „Alte Synagoge“ 2023 Von Toni Cebulla | 12.01.2023, 18:21 Uhr

Vorstandsmitglied und Synagogen-Urgestein Annerose Wendt berichtet über die Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte. Unter anderem kehrt eine Tora aus den USA wieder nach Krakow am See zurück.