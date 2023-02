Symbolbild - Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down Krakow am See 21-Jähriger stirbt bei Unfall auf K135 Von Andreas Ohler | 26.02.2023, 18:48 Uhr

Ein schwerer Unfall hat am Sonntagnachmittag bei Krakow am See ein Menschenleben gefordert. Die Ursache ist bislang unklar.