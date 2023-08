Buntes Programm am Wochenende Mit diesen Attraktionen lockt das Wischefest in Wootz Von Torsten Gottschalk | 03.08.2023, 10:14 Uhr Beim Wischefest in Wootz werden Hubschrauberrundflüge angeboten. Foto: Archiv up-down up-down

Am Wochenende feiert Wootz wieder das Wischefest – mit einem ausfüllenden Programm in petto. Ein besonderes Highlight werden die angebotenen Hubschrauberrundflüge sein. So können auch Sie daran teilnehmen.