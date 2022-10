Der Wittenberger Verein we 4 you wollte die Dauercamper am Rudower See nicht vertreiben. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Naturcampingplatz Rudower See Wittenberger Verein scheitert mit seinen Ideen und klagt an Von Hanno Taufenbach | 06.10.2022, 11:58 Uhr

Enttäuscht reagiert der Verein we 4 you auf die Entwicklung am Campingplatz am Rudower See. Sein Konzept sah die Fortführung des Zeltplatzes vor. Die jüngsten Äußerungen der Stadt weist der Vereinschef empört zurück.