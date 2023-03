Der Händler Holger Eismann bietet beim Blüthener Oster- und Frühlingsmarkt original ukrainische Ostereier an. Foto: Gina Werthe up-down up-down Ostermarkt in Blüthen Über 1200 Kilometer: Ukrainische Ostereier reisen bis nach Blüthen Von Gina Werthe | 11.03.2023, 15:43 Uhr

Wer hat die schönsten Eier? Eine Frage, die nicht nur an Ostern, sondern auch auf dem Frühlings- und Ostermarkt in Blüthen gestellt werden darf. Holger Eismann steigt mit seinen ukrainischen Eiern in den Ring.