Rudower See Tote Fische müssen Badegäste in Lenzen nicht beunruhigen Von Hanno Taufenbach | 31.08.2023, 16:47 Uhr Im Rudower See in Lenzen gibt es kein Fischsterben. Der Landkreis hat kein Badeverbot erlassen. Foto: Torsten Gottschalk

In einem Gewässerarm des Rudower Sees treiben tote Fische. Im See selbst gibt es kein Fischsterben. Was das für Badegäste bedeutet, erklärt der Landkreis Prignitz.