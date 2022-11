Foto: Martina Kasprzak Sanierung Landesstraße 13 Erster Teil der Ortsdurchfahrt in Postlin für den Verkehr wieder frei Von Martina Kasprzak | 03.11.2022, 14:37 Uhr

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Karstädt nimmt nach einem Jahr Bauzeit Gestalt an. Die neue Fahrbahn in der Petrus-Kregenow-Straße in Postlin bis zur Kreuzung ist fertig. Die komplette Ortsdurchfahrt soll Ende 2023 saniert sein.