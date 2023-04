Nicht nur entlang der Elbe, sondern auch durch die Westprignitz führen schöne Radrouten. Susanne Bohlander organisiert Touren. Symbolfoto: Thomas Warnack up-down up-down Radtouren in der Prignitz Susanne Bohlander entdeckt die Westprignitz als ein Radlerparadies Von Manfred Drössler | 14.04.2023, 12:04 Uhr

Susanne Bohlander organisiert Radtouren. In der Westprignitz war sie noch nie gewesen. Das hat sich geändert. Zwei Karstädter überzeugten sie. Jetzt will Bohlander häufiger kommen, denn was sie erlebte, gefällt ihr.