Öffentlich zugänglich und sauber präsentiert sich der Strand am Rudower See. Foto: Max Klotter up-down up-down Rudower See Strand am alten Campingplatz in Lenzen ist jetzt sauber Von Hanno Taufenbach | 19.06.2023, 13:02 Uhr

Die neuen Pächter des früheren Campingplatzes am Rudower See halten Wort. Nach einem Hinweis haben sie den benachbarten Strand am Seeende hergerichtet.