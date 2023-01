Philipp Maußhardt, Vorsitzender des Eldenburger Dorfvereins, will zusammen mit seinen Mitstreitern die Vermarktung der „Alten Schmiede“ vorantreiben. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Stadt Lenzen verkauft nicht Dorfverein Eldenburg will „Alte Schmiede“ übernehmen Von Torsten Gottschalk | 11.01.2023, 14:56 Uhr

Der Dorfverein Eldenburg legte den Stadtverordneten in Lenzen ein Nutzungskonzept vor. Das überzeugte. So will die Stadt die „Alte Schmiede“ in Eldenburg vorerst nicht verkaufen.