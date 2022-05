Einmal mehr ist Siegmar Beck der Retter in der Not. FOTO: Torsten Gottschalk Lenzen sucht Pächter Campingplatz für eine Saison gerettet Von Torsten Gottschalk | 05.05.2022, 15:08 Uhr

Vom Pech verfolgt. Die Stadt Lenzen findet keine langfristige Lösung für zwei Filetstücke am Rudower See. Sie sucht Pächter für den Campingplatz und für das Restaurant „Haus am See“.