Hat der Campingplatz am Rudower See nach der Kündigung der Dauercamper doch noch eine Zukunft? Antworten gibt der neue Pächter. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Campingplatz Lenzen Neuer Pächter stellt seine Ideen vor Von Hanno Taufenbach | 07.02.2023, 12:24 Uhr

Das Warten hat ein Ende. Die Stadt Lenzen hat einen neuen Pächter für den Campingplatz am Rudower See gefunden. Was er vorhat, können Bürger auf einer Veranstaltung erfahren. Vorab dürfen sie Fragen einreichen.