Solarmodule in der ehemaligen Kiesgrube Seetz oder an der Landesstraße 13 gegenüber der Ortslage will die Mehrheit der Seetzer Bürger nicht. FOTO: Patrick Pleul/dpa Hitzige Debatte im Ortsbeirat Trotz Kritik der Bürger: Solaranlage in Seetz soll kommen Von Martina Kasprzak | 01.06.2022, 16:17 Uhr

Die Einwohner sind sowohl gegen eine Photovoltaikanlage in der Kiesgrube als auch gegen eine große Anlage an der L13. Die Argumente zählen am Dienstag auf der Sitzung nicht. Ortsbeirat ist für Projekt in der Kiesgrube.