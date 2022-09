Vermehrt war die Polizei am Wochenende beim Evolution Festival am Garliner See im Einsatz. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Evolution Festival Garliner See Polizei registriert vier Strafanzeigen und diverse Ruhestörungen Von Martina Kasprzak | 07.09.2022, 14:04 Uhr

Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Ruhestörungen beim Festival am Garliner See: Die Polizei spricht dennoch von einem ruhigen Verlauf. Bürgerinitiative will sich in Garlin gründen.