Der Wolf in der Prignitz bedroht die Zukunft der Weidetierhaltung, sagen Förster und Landwirte. Symbolfoto: Bernd Weißbrod up-down up-down Wolf und Schweinepest Landwirte in der Prignitz fürchten das Ende der Weidetierhaltung Von Hanno Taufenbach | 05.07.2023, 14:27 Uhr

Das Saarland will von der Prignitz in Sachen Wolf und Afrikanische Schweinepest lernen. Ein Abgeordneter reist dazu in die Prignitzer Wälder, spricht mit Landwirten und Jägern. Er hört Lob, aber erfährt auch von einer Sorge.