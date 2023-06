Zwei auf einer Wellenlänge: Beate Müller-Oergen und Thomas Leubert starten gemeinsam in Nebelin durch. Foto: Inka Reblin up-down up-down Pflege in Nebelin Nebeliner Pflegedienst setzt auf Vertrauen als elementare Grundlage Von Inka Reblin | 28.06.2023, 10:17 Uhr

Thomas Leubert hat seinen sicheren Job in der Pflege an den Nagel gehängt und sich selbstständig gemacht. Was hat ihn dazu bewogen, eine Grund- und Behandlungspflege zu gründen?