Die meisten Dauercamper am Rudower See haben ihren Platz beräumt. Foto: Uwe Roese up-down up-down Campingplatz Rudower See Potentieller Pächter bittet um Verschwiegenheit Von Hanno Taufenbach | 14.11.2022, 15:31 Uhr

Was auf dem Gelände des Campingplatzes am Rudower See entstehen soll, bleibt weiterhin unklar. Ein Interessent bat im Gespräch mit der Amtsverwaltung Lenzen um Verschwiegenheit. Ausgeschrieben wurde die Pacht nicht.