Junge Frauen im Dirndl sind auch auf dem Oktoberfest Karstädt angesagt und gern gesehen. Archivfoto: Veranstalter Event in der Rolandhalle Oktoberfest Karstädt geht auf Tour nach Perleberg Von Martina Kasprzak | 12.10.2022, 14:27 Uhr

Die 22. Auflage des Karstädter Oktoberfestes findet nicht in der heimischen Löcknitzhalle statt. Der Veranstalter zieht aufgrund der Baustelle vor der Einfahrt zur Halle am 29. Oktober in die Rolandhalle nach Perleberg.