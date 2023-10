Wenn in Karstädt Oktoberfest ist, dann trifft sich hier die Region. Das war auch am Sonnabend so. Von 20 Uhr bis um 4 Uhr am Sonntagmorgen erlebte es seine 23. Auflage.

„Wir sind wieder zu Hause, in unserer Heimat“, freut sich Veranstalter Gorden Strecker. Im vergangenen Jahr musste er mit seinem Karstädter Oktoberfest in die Perleberger Rolandhalle umziehen. Denn vor der Löcknitzhalle fanden Straßenbauarbeiten statt, eine Ausweichlocation war nötig. Dabei dankt er noch einmal den Perlebergern für die Gastfreundschaft. „Die Stadt Perleberg war ein guter Partner.“

Perleberg hat für neue Oktoberfest-Fans gesorgt

Zum Start um 20 Uhr ist die Löcknitzhalle noch ziemlich leer. Vereinzelt sitzen die ersten Besucher an den Biertischgarnituren oder an den Theken, die in der Halle aufgebaut sind. Doch schon hier ist zu sehen: Die meisten Besucher kommen in bayerischer Tracht, sprich: im Dirndl oder mit Hemd und Lederhosen.

Auch interessant: Bald heißt es auf dem Schuhmarkt in Perleberg wieder: „Ozapft is!“

Dazu gehören auch Melanie Koch und Melanie Brandt aus Perleberg. Die beiden Freundinnen waren im vergangenen Jahr in Perleberg erstmals dabei. „Das war so schön, dass wir auf jeden Fall in Karstädt beim Original dabei sein wollten“, sagen sie im Gespräch mit dem „Prignitzer“. „Wir wollen mal sehen, was hier abgeht. Und auf alle Fälle viel Spaß haben!“

Mit dem Oktoberfest-“Virus“ haben sie auch ihre Freundinnen angesteckt. Und so begibt sich die Gruppe von sechs Frauen in die Halle, stürzt sich in das Oktoberfest-Getümmel. Eine von ihnen, Christin Junkereit, kommt aus Rostock, erlebt in Karstädt ihre Oktoberfest-Premiere. Natürlich im Dirndl.

Stammgast Fabian Thron kommt jetzt „künftig zünftig“

Bei den Männern ist die Lederhose das angesagte Kleidungsstück. Auch bei den beiden Stammgästen Fabian Thron aus Perleberg und Theo Taees aus Karstädt. Sie sind seit vielen Jahren dabei, wenn zum Karstädter Oktoberfest eingeladen wird. „Das Besondere ist in Karstädt, dass sich hier die Menschen aus der Region zur Party treffen“, sind sich die jungen Männer einig.

Fabian Thron (links) und Theo Taees fühlen sich beim Oktoberfest 2023 in Karstädt in ihren Lederhosen wohl. Foto: Renè Hill Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fabian Thron hat jetzt auch seine eigene Lederhose mit dem passenden Hemd dazu. „Vorgestern bestellt, heute geliefert“, freut er sich. Und so heißt es für ihn bei den nächsten Oktoberfesten „künftig zünftig“. Freund Theo Taees hat sich seine Lederhose ausgeliehen. Dann stürzen auch sie sich ins Partygetümmel.

Für Stimmung und gute Laune sorgt beim Oktoberfest in der Löcknitzhalle die TESTband. Foto: Edgar Stütz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Inzwischen ist der Saal gut gefüllt, die Gäste in Tracht bestimmen das Bild in der bayerisch ausstaffierten Löcknitzhalle.

Band aus MV spielte Hüttenkracher in Karstädt

Inzwischen stimmt der DJ die Gäste musikalisch auf den Abend ein. Doch so richtig bringt dann die TESTband aus Mecklenburg-Vorpommern mit ihren Party-Krachern die Halle zum Kochen, sorgt für eine volle Tanzfläche.

„Die Band ist seit vielen Jahren bei uns“, sagt Gorden Strecker. Er freut sich, dass er sie wieder für das Karstädter Oktoberfest gewinnen konnte. „Denn sie sind gut angesehen bei den Leuten, spielen einen Mix aus der Musik, die angesagt ist, einbezogen der Hüttenkracher.“

Auch wenn das regnerische Wetter für so manches Problem sorgte, so war die Rückkehr in die Löcknitzhalle ein voller Erfolg.

Was das Oktoberfest in Karstsädt ausmacht

Am Ende meint Gorden Strecker noch: „Neulich hat einer zu mir gesagt: Ihr seid eine Oktoberfest-Party und kein Oktoberfest. Natürlich sind wir nicht das Original. Wer das erleben will, der muss nach München fahren. Wir machen eine zünftige Party in unserem Zuhause in der Karstädter Löcknitzhalle.“ Und der Erfolg gibt ihm recht. Die Prignitz und ihre Gäste treffen sich zum Oktoberfest einmal im Jahr in Karstädt.