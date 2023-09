Windpark Karstädt-Waterloo Sieben neue Windkraftanlagen ersetzen 20 Altanlagen Von Renè Hill | 20.09.2023, 16:15 Uhr Am Mittwoch wurde der Windpark Karstädt-Waterloo nach dem Repowering feierlich eingeweiht. Symbolfoto: Imago/Christoph Hardt up-down up-down

Es ist der erste Windpark in der Gemeinde Karstädt – aber auch für das Unternehmen Engie Deutschland – der nach einem Repowering eingeweiht wurde. Aus diesem Anlass gab es am Mittwoch ein kleines Fest. Das ist in den vergangenen Monaten passiert.