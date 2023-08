Kurze Wege für Kunden Neue Beratungsstelle in Lenzen: Pflegedienst Stech erweitert sein Angebot Von Inka Reblin | 09.08.2023, 11:41 Uhr Das Spektrum, das Pflegedienst Stech anbietet, reiche von der Pflegeberatung, Grund- und Behandlungspflege über Schwerstpflege, Essensversorgung bis hin zu Fahrdienstleistungen. Symbolfoto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down

Kurze Wege für Mitarbeiter und Kunden: In Lenzen eröffnete der Pflegedienst Stech eine Beratungsstelle, in der man auch gerne mal nur zum Kaffee vorbeischauen kann. Was Mitarbeiterin Kerstin Lenz noch so bereithält, lesen Sie hier.