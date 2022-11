Die Festivialveranstalter setzen mit Karstädter Anglern Fische im Garliner Teich aus. Foto: Kai Horstmann up-down up-down Naturschutz am Garliner See Veranstalter des Evolution Festivals setzen Fische aus Von Kai Horstmann | 22.11.2022, 15:51 Uhr

Festivals in der freien Natur können die Umwelt belasten. Die Veranstalter des Evolution Festival am Garliner See hingegen wollen aktiv Naturschutz betreiben. Zwei Ideen setzen sie um.