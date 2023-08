Musikseminar in Lenzen Klein, aber oho: Warum die Ukulele zu Unrecht unterschätzt wird Von Paul Lukas Primke | 16.08.2023, 16:20 Uhr Sven Kröger und Martina Gräther kommen seit vier Jahren zur Ukulele-Studienwoche, um gemeinsam zu lernen und zu spielen. Foto: Paul Lukas Primke up-down up-down

Bei der Ukulele-Studienwoche in Lenzen üben Teilnehmer aus ganz Deutschland und darüber hinaus fünf Tage am Stück intensiv das Spiel auf dem kleinen, aber vielseitigen Saiteninstrument. Das macht es so besonders.