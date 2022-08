Ähnlich wie auf der Voov bei Putlitz (Foto) wollen Besucher auf dem Evolution Festival am Garliner See feiern. Foto: Birgit Hamann up-down up-down Evolution Festival startet Behörden sehen keine Sicherheitslücken und | 31.08.2022, 12:09 Uhr Von Martina Kasprzak Hanno Taufenbach | 31.08.2022, 12:09 Uhr

Bis zu 5000 Besucher werden auf dem Evolution Festival Tree of Life am Garliner See erwartet. Vier Tage wollen sie feiern. Ein Arzt hat Bedenken, dass nicht ausreichend Rettungskräfte vor Ort sind. Behörden haben keine Sorgen.