Letzter Berger Wochenendmarkt Regionale Produkte locken letztes Mal in diesem Jahr nach Berge Von Oguz Calli | 22.10.2022, 17:11 Uhr

Der Wochenendmarkt in Berge fand an diesem Samstag zum letzten Mal in diesem Jahr statt. Diese Chance nutzten viele Leute aus der Umgebung, aber auch aus weiter entfernten Orten, um noch einmal regionale Produkte aus der Prignitz zu ergattern.