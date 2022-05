Constantin Bartels ist oft beim Lesen anzutreffen. Jetzt fährt er zum Landesentscheid des Vorlesewettbewerbs nach Brandenburg an der Havel. FOTO: Renè Hill Vorlesewettbewerb Constantin Bartels ist der beste Vorleser im Kreis Von Renè Hill | 16.05.2022, 12:05 Uhr

Drei Runden des Vorlesewettbewerbs hat der zwölfjährige Schüler aus Lenzen bereits gemeistert, davon zwei per Video. Am Mittwoch, beim Landesentscheid in Brandenburg an der Havel, wird wieder live gelesen.