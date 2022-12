Lieselotte ist schon seit drei Jahren bei der Kindertanzgruppe dabei. „Spagat kann ich schon lange“, verrät sie. Foto: Oguz Calli up-down up-down Laaslicher Carneval-Club Kindertanzgruppen trainieren fleißig für den Karneval Von Oguz Calli | 19.12.2022, 11:08 Uhr

Die fünfte Jahreszeit hat bereits begonnen. In den kommenden Wochen werden auch in der Prignitz zahlreiche Karnevalsveranstaltungen stattfinden. Die Kindertanzgruppen in Laaslich trainieren schon das ganze Jahr über fleißig für ihre Auftritte.