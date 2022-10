Stolz präsentiert Nico Bernhardt (l.), assistiert vom Vorjahressieger Andreas Kiefel, seinen 332,5 Kilogramm schweren Kürbis, der Platz 2 bei der Wiegemeisterschaft im Agroneum Alt Schwerin belegte. Foto: Manfred Drössler up-down up-down Kürbisfest in Alt Schwerin Nico Bernhardt holt mit 332,5-Kilo-Kürbis den zweiten Platz Von Manfred Drössler | 17.10.2022, 14:13 Uhr

Prignitzer Kürbis-Schwergewichte schlagen sich gut beim Kürbisfest in Alt Schwerin. Ging im vergangenen Jahr noch Platz eins in die Prignitz, ist es in diesem Jahr Platz zwei.