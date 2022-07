Rosen von jedem Kita-Kind gab es zum Abschied für Marina Weis. FOTO: Renè Hill up-down up-down Kita Haus der kleinen Strolche in Dallmin Marina Weis nimmt Abschied nach 45 Jahren als Erzieherin Von Renè Hill | 16.07.2022, 12:35 Uhr

Kinder spielen im Leben von Marina Weis eine große Rolle. Liebevoll hat sie sich in 45 Berufsjahren um die Kita-Kinder in Karstädt und seit 2019 in Dallmin gekümmert. Jetzt heißt es Abschied nehmen.