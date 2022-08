Jutta Zimmer und Hans-Ulrich Wolf vom Trägerverein des Pfarrhausmuseums Blüthen im sanierungsbedürftigen Wirtschaftsgebäude, das mit Fördermitteln von der ILB saniert werden kann. FOTO: Martina Kasprzak up-down up-down Pfarrhaus-Museum Blüthen Marodes Wirtschaftsgebäude kann jetzt saniert werden Von Martina Kasprzak | 16.08.2022, 16:31 Uhr

Freude bei der Kirchengemeinde und dem Trägerverein des Pfarrhaus-Museums in Blüthen. Aus dem Förderprogramm des Landes Brandenburg „Zusammenhalt in kleinen Gemeinden“ fließen 90.000 Euro in die Sanierung des Stalles.