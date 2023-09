Biomethan-Anlage in Karstädt Knappe Entscheidung: Geplante Anlage von Shell soll weiter diskutiert werden Von Renè Hill | 22.09.2023, 12:49 Uhr Dies ist eine Anlage von Nature Energy vom Shell-Konzern im dänischen Korskro. Eine ähnliche Biomethan-Anlage plant Shell auch in Karstädt Foto: Claus Haagensen up-down up-down

Die Entscheidung fällt am Donnerstagabend knapp aus. Doch das Thema Bio-Methan-Anlage wird am 12. Oktober in der Gemeindevertretersitzung in Karstädt behandelt. So verlief der Hauptausschuss.