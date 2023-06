Lilly rennt beim Staffellauf für die Jugendfeuerwehr Düpow. Foto: Kai Horstmann up-down up-down Kreisfeuerwehrausscheid Jugend wetteifert beim Löschangriff und Staffellauf in Cumlosen um Pokale Von Kai Horstmann | 18.06.2023, 15:41 Uhr

Mädchen und Jungen aus der Prignitz kämpften am Sonnabend in Cumlosen auf dem Sportplatz beim Kreisfeuerwehrausscheid um den Sieg. 37 Teams waren am Start. Diese Teams holten die Pokale.