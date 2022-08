Wie soll es mit dem Rudower See weitergehen? Gerade mit Blick auf die kürzlichen Meldungen über das vereinzelt im See auftretende Fischsterben und verstärkter Algenbildung erhofften sich die Anwesenden einer Infoveranstaltung am Mittwochabend Antworten darauf.

FOTO: (c)Volker_Bohlmann up-down up-down