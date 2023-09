Windparkfest von Engie Karstädter wollen erneuerbare Energie - aber nicht direkt vor der Haustür Von Gina Werthe | 30.09.2023, 17:05 Uhr Am Samstag lud die Engi Windpark Karstädt Repowering GmbH zum Windparkfest ein. Foto: Gina Werthe up-down up-down

Am Samstag veranstaltete die Engie Windpark Karstädt Repowering GmbH zum ersten Mal ein Windparkfest in Karstädt - eigentlich für die Bürger. Doch der große Andrang blieb aus. So empfanden die Besucher die Veranstaltung.