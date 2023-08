Festival am Rambower Moor Rock im Moor zieht gestrandete Wacken-Fans nach Boberow Von Martina Kasprzak | 06.08.2023, 12:00 Uhr Traditionell startet Rock in Moor mit einem Umzug der RiM-Fangemeinde durch Boberow. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down

Am Wochenende war Partyzeit an der Moorscheune in Boberow. Bei der mittlerweile 21. Auflage von Rock im Moor heizten zwölf Bands den rund 800 Besuchern ein. Das war los beim Festival am Rambower Moor.