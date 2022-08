Der Weg am Reitplatz in Blüthen wird ausgebaut. Zu der Baumaßnahme gehört auch die Schaffung von Parkplätzen. FOTO: Martina Kasprzak up-down up-down Bauarbeiten starten Gemeinde Karstädt beginnt mit Straßenausbau in Blüthen und Boberow Von Martina Kasprzak | 18.08.2022, 12:43 Uhr

Ende August geht es mit den Straßenbauarbeiten los. In Blüthen wird der Weg am Reitplatz erneuert, in Boberow die Nausdorfer Straße inklusive der Straße am Park. Beide Baumaßnahmen werden teurer als geplant.