Leader-Mittel für 13 Projekte in der Prignitz Karstädt kann Fördermittel für die Kita Nebelin beantragen Von Martina Kasprzak | 12.12.2022, 13:19 Uhr

Die letzten 1,4 Millionen Euro Leader-Mittel aus der abgelaufenen Förderperiode sind verteilt. 13 Projekte in der Prignitz, vom Glockenstuhl in Mellen bis zur Sanierung der Kita-Räume in Nebelin, profitieren davon.