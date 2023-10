Gerüchteküche brodelt Braas Dachziegelwerk in Karstädt hat Kurzarbeit verlängert und macht weiter Von Martina Kasprzak | 13.10.2023, 15:29 Uhr Werkleiter Hans Peter Fester vom Braas Dachziegelwerk in Karstädt dementiert Gerüchte, die den Fortbestand des Werkes in Frage stellen. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down

Die Gerüchteküche in Karstädt brodelt. Es betrifft das Braas Dachziegelwerk in Karstädt. Der Fortbestand werde in Frage gestellt. Der Werkleiter dementiert die Gerüchte. Das sagt er.