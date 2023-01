51 Kameraden löschten den Brand in einem Schuppen und an den dahinter stehenden Garagen. Foto: Narena Klose up-down up-down Feuerwehreinsatz in Karstädt Brennender Holzschuppen löst Feuerwehreinsatz aus Von Caroline Hähnel | 23.01.2023, 13:03 Uhr

Am Sonntagabend kam es in Karstädt zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr. Ein Schuppen, in dem Holz gelagert war, stand in Flammen. Das Feuer griff auch auf benachbarte Garagen über.