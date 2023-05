Am Ende hieß das Wort: Kiefernwald. Gemeinsamen Rätselspaß am Familienwandertag brachte das Begriffe raten. Foto: Inka Reblin up-down up-down Projekttag der Grundschule Lenzen Eltern und Schüler erkundeten gemeinsam die Natur in Lenzen Von Inka Reblin | 25.05.2023, 09:06 Uhr

In Lenzen machten sich zahlreiche Eltern-Schüler-Gruppen auf und erkundeten während des Familienwandertages die Umgebung der Grundschule. Sie stellten sich an verschiedenen Stationen gemeinsam so manch einer kniffeligen Frage.