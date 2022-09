In dieses Eckhaus soll vielleicht ein Cafè einziehen. Foto: Torsten Gottschalk up-down up-down Haus in Lenzen versteigert Im alten Pub soll bald Kaffee serviert werden Von Ingmar Höfgen | 26.09.2022, 13:02 Uhr

Ein Fachwerkhaus in Lenzen wurde versteigert. Der Käufer plant Wohnraum und ein Cafè. Erfahrungen in der Prignitz hat der Investor noch nicht. Auf der gleichen Aktion fand eine maroder Markt in Mellen einen Käufer.