Erneuter Ackerbrand bei Groß Warnow in Brandenburg Landkreis Perleberg, Land Brandenburg FOTO: Ralf Drefin up-down up-down Prignitz Erneuter Ackerbrand bei Groß Warnow Von Ralf Drefin | 20.07.2022, 17:21 Uhr

In der Prignitz hat am Mittwoch wieder ein Feld in Flammen gestanden.