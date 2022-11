An vielen Stellen ist die Grasnarbe auf dem Elbdeich beschädigt. Gründe sind Trockenheit und Hitze. Foto: Landkreis up-down up-down Hochwasserschutz Prignitz Risse im Deich: Bei Wentdorf ist Gefahr in Verzug Von Hanno Taufenbach | 14.11.2022, 12:56 Uhr

Grundsätzlich sind die Deiche in der Prignitz in einem guten Zustand, aber es gibt Ausnahmen. In Wentdorf bei Cumlosen häufen sich Risse. Experten fordern ein schnelles Handeln. Gefahr ist in Verzug.